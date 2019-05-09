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Anketten model Anna Beatriz Barros çıktı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 22 - 25 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Leather & Fur Fashion Show” fuarının açılış defilesinde, ay yıldız dövmesi ve Türkiye’ye olan hayranlığıyla dünyaca tanınan Ana Beatriz Barros Öner Evez'in kareografisi ile podyumda yürüyecek

Anna Beatriz Barros

Fuara gelecek 1500'ün üzerinde yabancı davetli arasında TDKD tarafından yapılan anket sonucunda seçilen Victoria's Secret modeli Ana Beatriz Barros, Antalya’da düzenlenecek defilede podyumda fırtınalar estirecek.

Antalya'da bir otelde 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan fuarın açılış defilesi ile ilgili olarak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, “Yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı satın alma heyetinin katılacağı bu yıl ki organizasyonumuzun süper modeli Ana Beatriz Barros oldu. Ay yıldızlı dövmesiyle, milli duygularımızı daha da ön plana çıkaran Ana Beatriz Barros’u Türkiye’de görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

 

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