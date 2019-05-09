Fuara gelecek 1500'ün üzerinde yabancı davetli arasında TDKD tarafından yapılan anket sonucunda seçilen Victoria's Secret modeli Ana Beatriz Barros, Antalya’da düzenlenecek defilede podyumda fırtınalar estirecek.

Antalya'da bir otelde 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan fuarın açılış defilesi ile ilgili olarak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, “Yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı satın alma heyetinin katılacağı bu yıl ki organizasyonumuzun süper modeli Ana Beatriz Barros oldu. Ay yıldızlı dövmesiyle, milli duygularımızı daha da ön plana çıkaran Ana Beatriz Barros’u Türkiye’de görmekten mutluluk duyacağız” dedi.