Netflix, Anna Sorokin'in hikayesini dizi yapıyor! Popüler dijital yayın platformlarından Netflix'in 2017 yılında tutuklanan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Anna Sorakin'in hikayesi için 320 milyon dolar ödemesi konuşuyor. Anna Sorokin kimdir? Anna Sorokin Netflix'e çekilecek! Anna Sorokin hikayesi

ANNA SORAKİN KİMDİR?

Tam adıyla Anna Vadimovna Sorokina, 1991 yılında Rusya'da doğdu. Son zamanların en büyük dlandırıcılık olaylarından birinde adı geçen Anna Sorakin, 2013'te New York'a taşınması ve zengin bir Alman mirasçısı gibi davranarak New York otellerini ve varlıklı insanları dolandırmasıyla biliniyor. Anna Delvey adında bir hayali kimlik yaratan ve 2017 yılında New York City'deki zengin iş arkadaşlarını ve birkaç oteli dolandırdığı iddiasıyla altı büyük hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Manhattan Bölge Savcılığına göre, hırsızlıkların toplamı yaklaşık 275.000 dolardı.



9 Mayıs 2019'da Sorokin'e eyalet hapishanesinde 4 ila 12 yıl hapis cezası verildi ve 24.000 dolar para cezası verildi. Yaklaşık 199.000 dolar tazminat ödemesine karar verilen Anna Sorakin'in hikayesini dizi yapmak istediğini söyleyen Netfix'in Sorokin'e 320 milyon dolar verdiği söyleniyor.