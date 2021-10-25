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Haberler Gündem 3. Sayfa COVİD-19 CAN ALDI! Son dakika: Baba ile oğulun ardından anne de hayatını kaybetti! - Haberler
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Baba ile oğulun ardından bir acı daha!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs tedavisi gören baba ve oğlunun 4 gün arayla vefatının ardından 82 yaşındaki anne Mülhan Yumurtaş da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden bir kişinin daha hastanede tedavi gördüğü öğrenildi

COVİD-19 CAN ALDI! Son dakika: Baba ile oğulun ardından anne de hayatını kaybetti! - Haberler
Baba ile oğulun ardından bir acı daha!
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İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Yumurtaş ailesinin 4 ferdi Korona virüse yakalandı. Korona virüs aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş vefat etti.

OĞUL, BABA VE SON OLARAK ANNE ÖLDÜ

İHA'da yer alan habere göre dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş’ta hayatını kaybetti. Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş’ın annesi, Afşin Yumurtaş’ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş da tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde hayata tutunamadı.

ŞEHİR MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Merhume Yumurtaş için düzenlenen cenaze törenine korona virüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katıldı.

Annen Yumurtaş alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

AİLEDEN BİR KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yumurtaş ailesinden bir kişinin daha hastanede Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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