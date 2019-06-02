İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, dün saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre Afganistan uyruklu erkek şüpheli, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şüpheli karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu. Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi.

POLİS LİNÇTEN SON ANDA KURTARDI

İHA'daki habere göre şüphelinin taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar şüpheliyi tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan tacizci, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şüpheli polis otosuna bindirilerek uzaklaştırılırken, yaşananlar ise Fırat Eker isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TACİZCİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezine götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.