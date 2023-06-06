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Anne karnında kalbi durmuştu! Yeniden yaşama döndü

Gaziantep'te anne karnında kalbi duran 34 haftalık bebek, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndü

Anne karnında kalbi durmuştu! Yeniden yaşama döndü
İHA

Gaziantep’te yaşayan ve 4. çocuğuna hamile olan 32 yaşındaki Emine Zekeriya, rutin kontrollerinin yapılması için hastaneye gitti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yasemin Dokuzoğlu, tarafından muayene edilen genç kadının karnındaki bebeğin kalp atışının neredeyse durmak üzere olduğunu fark edildi.

30 DAKİKALIK CANLANDIRMA İŞLEMİNİN ARDINDAN BEBEĞİN KALBİ ATMAYA BAŞLADI

Dr. Dokuzoğlu, genç kadını hemen doğuma aldı. Anne karnından alındığında, kalbi ve solunumunun durduğu belirlenen bebeği yaşatmak için adeta zamanla yarış başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı tarafından minik bebek için hemen canlandırma uygulaması (NRP) başlatıldı.

30 dakika süren canlandırma işleminin ardından kalp atımı başlayan bebek hemen hastanenin tam donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Kalp, böbrek ve bağırsak başta olmak üzere birçok organı, kalbinin durması nedeniyle olumsuz etkilenen minik bebeğe yenidoğan yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Sivaslı, 2 aylık bir tedavi uyguladı. Bu süre boyunca yenidoğan yoğun bakım hemşireleri minik bebeği sağlığına kavuştu rmak için büyük bir özen ve şefkat gösterdi. Uygulanan başarılı tedavinin ardından sağlığına kavuşan minik bebek hastaneden taburcu edildi.

Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Emine Zekeriya, “Doktor ve çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Eylül benim 4. çocuğum. Eylül’den önce doğan bebeğimi de kaybetmiştim. Kızımı da kaybedeceğim diye çok korktum. Doktorum Yasemin hanımın erken fark etmesi ve Prof. Dr. Ercan hocamın da uyguladığı tedavi sayesinde bebeğim yaşama döndü çok ama çok mutluyum. Şu an yaşadıklarıma ben bile inanamıyorum" dedi.

Dr. Dokuzoğlu, “Bu gibi durumlarda doktorun durumu erken fark etmesi çok önemli. Bebeğin kalbinin durmak üzere olduğunu anladığım an hızla doğumu gerçekleştirdim. Bebeğimiz doğduğunda kalp atışı ve solunumu yoktu. Ekip olarak adeta zamanla yarıştık. Şu an bir bebeği annesinin kucağında taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"ZAMANLA YARIŞTIK"

Prof. Dr. Sivaslı ise böyle vakalarda kadın doğum doktorunun hızlı tanı koyması ve hızlı doğumu gerçekleştirmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Dr. Dokuzoğlu durumu fark edip, doğuma koştururken yenidoğan yoğun bakım ekibine haber verdi. Yeni doğan ekibinin de aynı hızla ve tam donanım ile doğumdan önce annenin başında olması, doğru ve inatçı canlandırma müdahalesi, ileri teknoloji ve tıp uygulamasıyla bebeğin tedavi süreci mutlu sona ulaşmasında çok etkili oldu. Zamanla yarıştık” diye konuştu.

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