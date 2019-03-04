Anne sütü bebek gelişimi için çok önemlidir. Doğru miktarda doğru şekilde alınmazsa bebeğin sağlık problemlerinde kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.

ANNE SÜTÜNÜN AZLIĞI NEDİR?

Anne sütü bebeğin beslenmesi için en önemli besin kaynağıdır. İlk 6 ay sadece anne sütü ve sonraki 6 ay ek beslenme ile beraber alınması gereklidir. Annenin yeterli sıvı almaması, yetersiz ve dengesiz beslenme, emzirilmeye geç başlanılması, pskiolojik sorunlar gibi etkenler anen sütünün az gelmesine sebep olmaktadır.

ANNE SÜTÜ AZLIĞININ BELİRTİLERİ NEDİR?

*Bebeğin kilo almaması

*Bebeği emzirdikten sonra memelerde sertlik devam ediyor ve yumuşuma olmuyorsa,

*Bebeğin bezinin günde 6-7 kez ıslanması gereklidir. Eğer ıslanmıyorsa anne sütü azlığı söz konusudur,

*Bebeğin günde 2-3 den az dışkı çıkarması ve bu dışkının az ve koyu renkli olması,

*İdrarları sarı ve berrak değilse yeterli derecede anne sütünün almadığının belirtisidir.

ANNE SÜTÜ AZLIĞININ NEDENLERİ NEDİR?

*Annenin hormonsal dengesizlikleri,

*Annenin yeterli sıvı tüketememesi,

*Bebeğin geç emzirilmeye başlanması,

*Psikolojik sorunlar anne sütü azlığının en belirgin nedenleridir.