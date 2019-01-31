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Batman’da sokakta karton toplayan çocuğun ‘anne üşüyorum’ çığlığına sessiz kalmayan bir kadın, üzerinden çıkardığı montu çocuğa giydirdi. Bununla da yetinmeyen kadın, başlattığı kampanya sayesinde aileye yardımların ulaştırılmasını sağladı.
'ÜŞÜYORUM' DEDİ YARDIM YAĞDI
Batman’da bulunan Diyarbakır Caddesi üzerinde karton toplayan bir çocuk, soğuk hava nedeni ile titremeye başladı. Bu sırada annesine ‘anne üşüyorum’ diye seslenen küçük çocuğun sesini, yoldan geçen bir kadın duydu. Çocuğun üşümesine dayanamayan genç kadın, üzerinden çıkardığı montu çocuğa giydirdi. Tüm bu anlar, oradan geçen başka bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin paylaşılmasından sonra aile için yardım kampanyası başlatıldı. Genç kadının başlattığı kampanya sayesinde maddi durumu yetersiz olan aileye yardımlar ulaştırıldı.
'CÜMLEYİ DUYDUM ÖNÜME DUVAR ÖRÜLDÜ'
Üşüyen çocuğa montunu veren Kübra Epatay, yaşanan olayı İHA muhabirine anlattı. İş görüşmesine gittiğini ve yoldan geçerken anne ve iki çocuğunu gördüğünü belirten Epatay, “Anne üşüyorum cümlesini duyduktan sonra birkaç adım attım ve önüme bir duvar örüldü. Geri dönüp üşümesin diye çocuğa montumu verdim. Sosyal medya üzerinden Hüzeyfe Mücahid Osmanoğlu ile iletişime geçtik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onunla başlatmış olduğumuz kampanya sayesinde İstanbul’dan, Ankara’dan ve Erzurum’dan yardımlar geldi. Bu yardımlarla ailemizin tüm ihtiyaçlarını giderdik" dedi.
'SICAK BİR YUVA VE ÇOCUKLARA EĞİTİM'
Ailenin sokaklardan karton toplayarak geçimini sağladığını belirten Kübra Epatay, "Şu an ailemizin tek ihtiyacı sıcak bir yuva. Halleri perişan. Çocukların bazıları okul okumak istiyor. Okul ihtiyaçlarını gidermek lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Alnımın akıyla bu işin içinden çıkacağım. Sadece bu çocukların eğitim durumu, okula gitmelerini çok istiyorum. Sıcak bir yuvaları olsun başka bir şey istemiyorum. Ben çocuğu gördükten sonra montumu verince ‘anne ben üşüyorum’ dedikten sonra önümdeki o duvar, yürüyemezdim, gidemezdim. Kendi üzerime düşeni yaptığımı ve insanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Çocuklar üşümesin” şeklinde konuştu.
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