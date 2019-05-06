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Anne ve iki oğlu hakim karşısında! Babalarını öldürüp cipinde yakmışlardı!

İHA

İzmir’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada maktülün oğlu Batuhan Ata Öğüt, “Babamın, annemi saçından tutup havaya kaldırdığını görünce daha fazla dayanamadım. O anda annemi öldü sandım. Ölen kişi benim babamdı. Onun öldüğünü anlayınca yıkıldım” dedi

babalarını öldürmüşlerdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 15 Nisan 2018’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, yanan cipinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Ö.Ö., çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.

"ANNEME YILLARDIR ŞİDDET UYGULUYORDU"

İHA'da yer alan habere kan donduran cinayete ilişkin açılan davada sanıklar hakim karşısına çıktı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık Ö.Ö. ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu. Yaşadıkları olay için çok üzgün olduğunu ifade eden Mehmet Hadi Öğüt, “Babamın gözüne girebilmeyi çok istedim ama babam anneme yıllardır şiddet uyguluyordu” dedi.



"ANNEMİ ÖLDÜ SANDIM"

Olay günü, babasının annesine defalarca saldırdığını yineleyen Batuhan Ata Öğüt ise “Babam bana da defalarca vurdu. Babamın, annemi saçından tutup havaya kaldırdığını görünce daha fazla dayanamadım. O anda annemi öldü sandım. Ölen kişi benim babamdı. Onun öldüğünü anlayınca yıkıldım” diye konuştu.

"VÜCUDUMUN HER YANI SİGARA İZİ"

Ölen eşinin ailesi kadar kendilerinin de bu olaydan mağdur olduklarını ifade eden Cihat Murat Öğüt’ün eşi Ö.Ö. de “Acım çok büyük. Yıllarca eşimden şiddet gördüm. Vücudumun her yeri sigara izleriyle dolu. Eşimin ailesi, ben eşimden yumruk yerken bile sadece izledi” dedi. Mehmet Hadi Öğüt ve Batuhan Ata Öğüt’ün tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, iddia makamına esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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