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Son dakika: Anne ve kızına böyle çarptı - VİDEO

HABERTURK.COM

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda yaya geçidinde kamyonet çarpan anne ve kızı, yaşam mücadelesi veriyor. Anne ve kızının yaşadığı dehşet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Enis Yıldırım'ın haberine göre, 39 yaşındaki Kader Erçin ile 10 yaşındaki kızı Esmanur Erçin yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bölünmüş yolun ilk kısmını geçerek refüje ulaşan anne kıza, yolun diğer kısmını geçtiği sırada emniyet şeridinde Akçaabat'tan Trabzon yönüne giden Levent S. yönetimindeki kamyonet çarptı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADILAR

Çarptıktan sonra aracın sürüklediği anne kız, ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kader ve Esmanur Erçin KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaburgalarında kırıkla oluşan anne ile kaldırıma çarptığı kafasında çatlak bulunan kızının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Kamyonetin sürücü Levent S. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.