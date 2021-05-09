Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında bu sorunun cevabı yer alıyor. Annesine bugün çiçek almak isteyenlerin merak ettiği soruyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte "Bugün çiçekçiler açık mı?" ve "Anneler günü çiçekçiler açık mı?" sorularının cevabıyla ilgili detaylar...

ANNELER GÜNÜ ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Anneler günü nedeniyle bu hafta sonu yani 8 - 9 Mayıs Cumartesi ve Pazar tarihinde açık olacak.

Dileyenler saat 10.00 - 17.00 arasında evlerine en yakın çiçekçiden çiçek alabilecekler. Öte yandan Saat 17.00'den 24.00'e kadar çiçekçiler evlere servis olarak çiçek satışı yapabilecekler. Yani özetle bugün saat 17.00'ye kadar çiçekçiler açık.