ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başladı.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini Hz. İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmaya başlandı ve bu tarihten itibaren her yılın mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaya devam ediyor.