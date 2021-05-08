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Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün?

Anneler Günü için geri sayım başladı. Her gün annelerimizin günü olsa da bu özel gün tüm dünyada büyük bir heyecan ve sevinçle kutlanıyor. Anneleri için sürpriz hazırlamak isteyenler 2021 Anneler Günü hangi gün merak ediyor

Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün?

Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu özel günde annenize ihtiyacı olan bir eşya, çiçek, güzel bir koku ya da onu mutlu hissetirecek mektup gibi çeşitli hediyeler alabilirsiniz. Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

2021 ANNELER GÜNÜ 2021 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ANNELER GÜNÜ 2021 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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