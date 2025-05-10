1. GÜLLER

Anlamı: Sevgi, zarafet, saygı

Kırmızı gül: Derin sevgi ve hayranlık anlamına gelir. Eşlere ya da çok özel kişilere daha çok verilir ama bazı kültürlerde anneye de verilir.

Pembe gül: Şefkat, takdir, zarafet ve minnettarlık simgesidir. Anneler için en çok tercih edilen renktir.

Beyaz gül: Saflık, masumiyet ve sonsuz sevgi anlamına gelir. Anneler için zarif ve anlamlı bir tercihtir.