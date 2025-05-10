Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Anneler Günü'nün dilini çiçekler konuşur: Hangi çiçek ne anlama geliyor?

        Anneler Günü'nü anlamlandıran çiçekler ve verdikleri gizli mesajlar nelerdir?

        Anneler Günü yaklaşırken, duygularınızı en zarif şekilde ifade etmenin yolu çiçeklerden geçiyor. Her biri ayrı bir anlam taşıyan bu güzellikler, sadece göz kamaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda sevgi, minnettarlık ve saygınızı da dile getiriyor. Peki hangi çiçeği almalı, hangi renk neyi simgeliyor? İşte Anneler Günü'ne özel en anlamlı çiçekler ve duyguların çiçek diliyle ifadesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 06:21 Güncelleme: 10.05.2025 - 06:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anneler Günü için alınacak bir çiçek, sadece güzel bir hediye değil, aynı zamanda bir duygu mesajıdır. Karanfil mi, orkide mi yoksa papatya mı? Her çiçek, annenize söylemek istediklerinizi fısıldar. İşte anlamı olan çiçekler rehberi...

        2

        1. GÜLLER

        Anlamı: Sevgi, zarafet, saygı

        Kırmızı gül: Derin sevgi ve hayranlık anlamına gelir. Eşlere ya da çok özel kişilere daha çok verilir ama bazı kültürlerde anneye de verilir.

        Pembe gül: Şefkat, takdir, zarafet ve minnettarlık simgesidir. Anneler için en çok tercih edilen renktir.

        Beyaz gül: Saflık, masumiyet ve sonsuz sevgi anlamına gelir. Anneler için zarif ve anlamlı bir tercihtir.

        3

        2. KARANFİLLER

        Anlamı: Anneliğin geleneksel sembolü

        Beyaz karanfil: Masumiyet ve saf sevgiyi simgeler. Ayrıca vefat eden anneleri anmak için de kullanılır.

        Pembe karanfil: Anne sevgisinin klasik sembolüdür. İnançlara göre Hz. Meryem’in gözyaşlarından doğmuştur.

        Kırmızı karanfil: Canlılık ve anneye duyulan sevgiyi ifade eder.

        Not: Anneler Günü'nün ilk kutlamalarında (ABD, 1908) kurucusu Anna Jarvis, annesinin en sevdiği çiçek olan karanfili sembol olarak seçmiştir.

        4

        3. LALELER

        Anlamı: Zarif sevgi, baharın tazeliği

        Kırmızı lale: Tutkulu bir sevgiyi ifade eder, romantiktir.

        Pembe lale: Neşe ve şefkatin sembolüdür, annelere çok uygundur.

        Sarı lale: Neşe ve mutluluğu temsil eder.

        Mor lale: Kraliyet ve asalet simgesidir; annenize duyduğunuz saygıyı gösterir.

        5

        4. PAPATYALAR

        Anlamı: Saflık, sadelik, içtenlik

        Özellikle çocukları olan genç anneler için uygundur.

        Neşeli ve içten bir sevgi ifadesidir.

        Beyaz papatyalar saflığı ve sadeliği temsil eder.

        6

        5. AYÇİÇEKLERİ

        Anlamı: Hayranlık, sadakat, pozitif enerji

        Annenize duyduğunuz neşeyi ve onun hayatınıza kattığı ışığı simgeler.

        Büyük, dikkat çekici ve enerjik yapısıyla hayat dolu anneler için güzel bir tercihtir.

        7

        6. ZAMBAKLAR

        Anlamı: Saflık, anne sevgisi, yeniden doğuş

        Beyaz zambak: Saf sevgi ve saygı.

        Pembe zambak: Hayranlık ve kadına duyulan takdir.

        Bahar aylarında açtıkları için Anneler Günü ile uyum içindedirler.

        8

        7. ORKİDE

        Anlamı: Zarafet, asalet, güzellik

        Uzun ömürlü ve egzotik bir çiçektir.

        Annenize ne kadar özel olduğunu göstermek için idealdir.

        Özellikle mor ve pembe orkideler zarafet ve sevgi ifade eder.

        9

        8. MENEKŞE

        Anlamı: Alçakgönüllülük, sadakat, içtenlik

        Annelere duyulan saygı ve şefkati ifade eder.

        Küçük ama anlamı derin olan bir çiçektir.

        10

        9. ŞAKAYIK

        Anlamı: Şefkat, bolluk, aile içi mutluluk

        Dolgun yapısı ve göz alıcı renkleriyle annenize duyduğunuz hayranlığı ve ailenizin sıcaklığını temsil eder.

        11

        10. FREZYA

        Anlamı: Masumiyet, arkadaşlık, zarif bir sevgi

        Mis gibi kokusuyla bilinen frezya, annenize duyduğunuz zarif ve temiz sevgiyi sembolize eder.

        ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        - Annenizin favori çiçeğini veya rengini biliyorsanız ona göre tercih yapmak daha anlamlı olur.

        - Çiçeğin taze ve bakımı kolay olmasına dikkat etmek, annenizi yormamak açısından önemlidir.

        - Canlı ve uzun ömürlü çiçekler seçmek, hediyenizin kalıcılığını artırır.

        - Bir buket içinde birkaç farklı çiçeği birleştirerek daha zengin ve renkli bir anlam katabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Silifke'de korkunç kaza! 2 ölü
        Silifke'de korkunç kaza! 2 ölü
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!