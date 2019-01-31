Çorum'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan Ali Bicil'in (65) çocukları, karıncayı dahi incitmediğini belirttikleri babalarının, mahkemece verilecek kararla yeniden topluma kazandırılmasını istedi.

BALYOZLA BAŞINA VURUP ÖLDÜRDÜ

Olay, geçen Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocukları olan Ali Bicil ve eşi Hanife Bicil arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil, eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Şüpheli, daha sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ali Bicil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ÇOCUKLARIN MAHKEMEDEN İSTEĞİ

DHA'nın haberine göre, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Bicil'in yargılanmasına Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada söz alan sanık Ali Bicil'in çocukları, babalarının cinnet getirerek cinayet işlediğini savundu. 4 kardeş, babalarının karıncayı dahi incitmediğini, bu yaşa kadar kendilerine hiç şiddet uygulamadığını söyledi. Kardeşler, mahkemece verilecek kararla babalarının yeniden topluma kazandırılmasını istedi.

'RUH SAĞLIĞI' RAPORU ALINACAK

Avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmada yer almayan sanık Ali Bicil'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edip, duruşmayı erteledi.