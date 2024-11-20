Annem Ankara dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Annem Ankara konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer bilgisi

ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Annem Ankara 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

"BENİM ANNEM DİRENİŞTİ, MÜCADELEYDİ"

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çekiyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NE?

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor.

Senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.