'Annemin Cenazesi:Tiyatro Oyunu' seyirciyle buluştu

Birçok özel prodüksiyonlu projeye imza atan DasDas, yeni oyunu ‘Annemin Cenazesi: Tiyatro Oyunu’nu dün akşam ilk kez İstinyePark sahnesinde tiyatroseverlerle buluşturdu.

İngiltere’nin önemli yazarlarından Kelly Jones’un yazdığı, çevirisini ve yönetmenliğini Emre Arslanbek’in yaptığı oyunun kadrosunda Dila Yağcı, Eray Karadeniz, Janset Paçal yer alıyor. Oyunun prömiyerinde Mert Fırat, Selen Öztürk, Mert Öner, Ece Dizdar, Naz Göktan gibi isimler ekibi ve oyuncuları yalnız bırakmadı.

Seyirciyi tiyatronun doğasını, aileyi, yası ve sınıf çatışmasını mizahi bir dille sorgulamaya davet eden ‘Annemin Cenazesi: Tiyatro Oyunu’, 16 Aralık’ta yeniden DasDas İstinyePark sahnesinde izlenebilecek. Sezon boyunca da İstinyePark ve Ataşehir’de sahnelenmeye devam edecek.