"Oğlum beni havaya uçuracak!" 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Arnavutköy'deki Adnan Menderes Mahallesi'nde oğlu Ali Ceylan ile yaşayan 70 yaşındaki kanser hastası Gülay Aydoğdu, uyuşturucu bağımlısı oğlunun kendisine işkence ettiğini iddia ederek yardım istedi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Aydoğdu, “Askere gitmeden önce iki bıçağı boğazıma dayadı. Öldürecekti beni zor kurtuldum elinden. Cezaevine girdi çıktı hep bıçağa sarılıyor.

"SÜREKLİ BANA SALDIRIYOR"

Vücudum çok kötü durumda çok. Bıktım artık bıktım. Anam yok babam yok. Çaresiz kaldım kızların yanına yolladılar beni ama geçen pazar günü "evi patlatacağım" demiş. Yine 4 tane 5 tane tüp vardı acilen geldim ben de. Pazar günü geldim ama bir baktım ki burada bizim komşularımıza saldırmış yolu kapatmış neler yaptığı belli değil. Arkadaşlarını buraya çağırıp sürekli uyuşturucu içiyorlar ben artık korkuyorum sürekli bana saldırıyor.

"BENİ PATLATARAK ÖLDÜRECEK"

Evi patlatacakmış az kalsın. Evimin halini görüyorsunuz kullanılamaz halde. Benim yattığım odaya tüpleri dizmiş beni öldürmek istiyor patlatarak öldürecek beni. Yalvarırım beni kurtarın ondan kulunuz köleniz olayım. Ben kanser hastasıyım kimsem yok ne yapacağımı bilmiyorum. Benim her yerim ameliyatlı sürekli beni bıçakladı. Artık son raddemdeyim dayanma gücüm kalmadı artık. Polis beni gizlice İzmir’e kızlarımın yanına yolladı ama artık dayanamıyorum korkudan komşumun yanına bile gidemiyorum hastaneye bile gidemiyorum.

"BENİ GÖRSE CİNAYET ÇIKARDI"

Yaşayamaz hale geldim artık beni saklayarak getirdiler beni görse dün burada bir cinayet çıkardı. Ben babasından ayrıldığımdan beri 4 çocuğum ile sokaklarda kaldım geldim zar zor burayı satın aldım saçımı süpürge ettim çalıştım çabaladım ne zorluklar ile bu hale getirdim ama beni öldürecek ne olur yardım edin” ifadelerini kullandı.