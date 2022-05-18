NTC Medya imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar otururken senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar kaleme alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 7. son bölüm izleme linki...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 7. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.tv8.com.tr/annenin-sirridir-cocuk

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 6. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yaptıkları operasyon sonucunda hem bebeğe ulaşamayıp hem de parayı Reha'ya kaptırınca Defne yıkılırken Sadun ile Çınar ise iyice gerilir. Sadun B-planı olduğunu belirtince üçlü çantanın ve bebeğin peşinde amansız bir kovalamacaya girişir ancak kovalamacanın sonucunda büyük bir sürprizle karşılaşırlar.Meryem ile Reha'nın giriştiği mücadele sonucu Meryem iyice köşeye sıkışmıştır. Foyası ortaya çıkmasın diye yeni planlara girişir. Bu arada Sedef'in kışkırtmaları sonucu Çınar Defne ile dönülmez bir yola girer.