İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes rolüyle hafızalara kazınmıştı. Son olarak Seçkin Özdemir ile Baş Belası dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, Tv8 ekranlarında yayınlanacak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu dizide Defne Yılmaz rolüne hayat verecek. İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu hayatı…

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Bugün 31 yaşında olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

Televizyon ekranlarındaki ilk işi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle olan İrem Helvacıoğlu daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.

2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. İrem Helvacıoğlu'nun asıl çıkışı 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle oldu. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı.

Seni Çok Bekledim'in kısa sürede yayın hayatına veda etmesinin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakteriyle seyirci karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu'nun 5 tane de sinema filmi var.