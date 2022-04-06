Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında ve nereli?
ABONE OL

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu kimdir?

Baş Belası, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl ve Behsat Ç. gibi dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara dönüyor. Engin Öztürk ile başrolü paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne rolüne hayat veren İrem Helvacıoğlu’nun hayatı gündeme geldi. Peki, Annenin Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu kimdir?

Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında ve nereli?

İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes rolüyle hafızalara kazınmıştı. Son olarak Seçkin Özdemir ile Baş Belası dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, Tv8 ekranlarında yayınlanacak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu dizide Defne Yılmaz rolüne hayat verecek. İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu hayatı…

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Bugün 31 yaşında olan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

Televizyon ekranlarındaki ilk işi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle olan İrem Helvacıoğlu daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.

2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. İrem Helvacıoğlu'nun asıl çıkışı 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle oldu. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı.

Seni Çok Bekledim'in kısa sürede yayın hayatına veda etmesinin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakteriyle seyirci karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu'nun 5 tane de sinema filmi var.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 Nisan Fatih Altaylı ile Bire Bir konukları belli oldu!
TELEVİZYON İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları
'Baba'da 'Büşra'dan beklenmedik hamle!
TELEVİZYON 'Baba'da 'Büşra'dan beklenmedik hamle!
Celal ile Ceren filminin konusu ve oyuncuları! Celal ile Ceren filmi ne zaman çekildi?
TELEVİZYON Celal ile Ceren filminin konusu ve oyuncuları!
Baba 8. bölüm izle! Baba dizisi son bölüm SHOW TV ile FULL tam bölüm izle!
TELEVİZYON Baba 8. bölüm tek parça izle!
Survivor bu akşam yok mu? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Nisan Çarşamba TV8 yayın akışı
TELEVİZYON Survivor yeni bölüm tarihi
Annenin Sırrıdır Çocuk konusu nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler?
TELEVİZYON Annenin Sırrıdır Çocuk konusu ve oyuncuları!
Masumlar Apartmanı 65. bölüm full izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça kesintisiz izle!
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show ne zaman, saat kaçta? 6 Nisan Çarşamba İbo Show konukları
TELEVİZYON İbo Show'da eğlenceli bir gece yaşanacak
'Oğlum'da olayların seyri tamamen değişiyor!
TELEVİZYON 'Oğlum'da olayların seyri tamamen değişiyor!
Reytinglerde rekabet gecesi: Baba, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı - 5 Nisan reyting sonuçları
TELEVİZYON Reytinglerde kıyasıya mücadele

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.