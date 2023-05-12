Annesi ve 4 kardeşi ölmüştü! Büyük acı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi ve 4 kardeşi ölmüştü! Büyük acı!
ABONE OL

Büyük acı! Annesi ve 4 kardeşi ölen Aysun'un da cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da akraba ziyareti dönüşünde sulama kanalına devrilen otomobilde annesi ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği kazada kaybolan 9 yaşındaki Aysun Çetin'in de cansız bedenine ulaşıldı

Annesi ve 4 kardeşi ölmüştü! Büyük acı!
DHA

Şanlıurfa'nın Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs günü, ailesiyle birlikte akraba ziyaretinden dönen Hasan Çetin'in köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Çetin, kendi imkanıyla kurtulurken, yapılan aramalarda eşi Özlem Çetin (31) ile çocukları İbrahim (4), Ecem (5), Asmin (11) ve Müslüm Çetin'in (1) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kazada hayatını kaybeden Asmın (sol başta), Ecem (soldan ikinci), İbrahim (soldan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;) ve kazadan 6 g&uuml;n sonra cansız bedenine ulaşılan Aysun &Ccedil;etin (sağda).
Kazada hayatını kaybeden Asmın (sol başta), Ecem (soldan ikinci), İbrahim (soldan üçüncü) ve kazadan 6 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Aysun Çetin (sağda).

Ailenin kaybolan kızı 9 yaşındaki Aysun Çetin'in de kazadan 6 gün sonra otomobilin kanala düştüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Aysun Çetin'in cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı
Son dakika: İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar YSK'da
GÜNDEM İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin evraklar ...
İstanbul Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cezası belli oldu
GÜNDEM Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cezası belli ...
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut: İş hayatı psikolojimizi düzeltti - Güncel haberler
GÜNDEM Süreyya Karabulut: İş hayatı psikolojimizi düzeltti
Son dakika haberler: İYİ Parti lideri Akşener Yozgat'ta konuşuyor
GÜNDEM İYİ Parti lideri Akşener: İlk turda kazanacağız
Diyarbakır'da hava ısındı, çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi başladı - Güncel haberler
GÜNDEM Diyarbakır'da hava ısındı, tehlikeli eğlence başladı
İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği: Kullanılan oy sayısı 18 bini geçti! - Son dakika haberleri
GÜNDEM İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği!
Bakan Kocadan Defne Devlet Hastanesi paylaşımı
GÜNDEM Bakan Kocadan Defne Devlet Hastanesi paylaşımı
Malatya'daki depremzede tekstilciler, otoparkta tezgah başına geçti! - Son dakika haberi
GÜNDEM Depremzede tekstilciler, otoparkta tezgah başına ...
Karaman'da koca dehşeti! Mihriban'ı 5 kez bıçakladı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Yine koca dehşeti! Mihriban'ı 5 kez bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.