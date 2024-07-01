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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini öldüren üvey babasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!

        Kütahya'dan peş peşe cinayet haberleri geldi. 19 yaşındaki Furkan Şenol, annesini pompalı tüfekle öldüren üvey babasını vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:22 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:34
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        Kütahya’da Ünal Koçer (53) tartıştığı eşi Sevgi Koçer’i (48) pompalı tüfekle öldürdü.

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        Bu sırada evde olan Mert Furkan Şenol ise annesinin öldüğünü görünce tabancayla üvey babası Ünal Koçer’e ateş ederek öldürdü.

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        Katil zanlısı Şenol, polis ekiplerince evin kapısında yakalanarak gözaltına alındı. Olay, geç saatlerde Meydan Mahallesi Meltem Sokakta meydana geldi.

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        Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer (48) evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ünal Koçer, eşi Sevgi Koçer’e pompalı tüfekle ateş etti.

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        Sevgi Koçer vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada evde bulunan ve ilk eşinden olan oğlu Mert Furkan Şenol (19) ise üvey babası Ünal Koçer’e tabancayla ateş etti.

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        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevgi Koçer ile eşi Ünal Koçer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Katil zanlısı Mert Furkan Şenol ise evin önünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Sağlık kontrolünden geçirilen Şenol, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

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        Ünal ve Sevgi Koçer’in cenazeleri ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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