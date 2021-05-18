Annesini yaraladı, 2 kişiyi öldürdü! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, ilçede bir iş yerine amcası O.B ile gelen Ç.B, annesi A.Ç ve birlikte yaşadığı Behçet M. ile tartışmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre, bu sırada bıçakla annesini yaralayan, Behçet M'ye da tabancayla ateş eden Ç.B, yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan annesinin sığındığı marketin sahibi Hasan T'ye de ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Behçet M. ve Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne A.Ç, Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

B.Ç ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.