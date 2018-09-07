Antalya Cuma namazı saati, cami ve mescitlerde Cuma namazlarını eda edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati öncesi Antalya il genelinde cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma saatinin gelmesiyle birlikte Antalya'da vatandaşlar hep birlikte saf tutup namazlarını kılacaklar...
ANTALYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA
Ellerin semaya çevrildiği bugünde en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı saatleri var. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte Antalya Cuma namazı saati ve Antalya haftalık namaz saatleri...
Antalya Cuma namazı saati: 13:02
Antalya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|07 Eylül 2018 Cuma
|05:03
|06:26
|13:02
|16:36
|19:25
|20:42
|08 Eylül 2018 Cumartesi
|05:05
|06:27
|13:01
|16:35
|19:24
|20:40
|09 Eylül 2018 Pazar
|05:06
|06:27
|13:01
|16:34
|19:22
|20:39
|10 Eylül 2018 Pazartesi
|05:07
|06:28
|13:00
|16:33
|19:21
|20:37
|11 Eylül 2018 Salı
|05:07
|06:29
|13:00
|16:32
|19:19
|20:35
|12 Eylül 2018 Çarşamba
|05:08
|06:30
|13:00
|16:31
|19:18
|20:34
|13 Eylül 2018 Perşembe
|05:09
|06:31
|12:59
|16:30
|19:16
|20:32
NAMAZIN BOZULDUĞU HALLER
Namazı, mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mubah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında; mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi hâlinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mubahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi ise müstehaptır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 504-505).
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