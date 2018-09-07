Antalya Cuma namazı saati, cami ve mescitlerde Cuma namazlarını eda edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati öncesi Antalya il genelinde cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma saatinin gelmesiyle birlikte Antalya'da vatandaşlar hep birlikte saf tutup namazlarını kılacaklar...

ANTALYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

Ellerin semaya çevrildiği bugünde en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı saatleri var. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte Antalya Cuma namazı saati ve Antalya haftalık namaz saatleri...

Antalya Cuma namazı saati: 13:02

Antalya İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Eylül 2018 Cuma 05:03 06:26 13:02 16:36 19:25 20:42 08 Eylül 2018 Cumartesi 05:05 06:27 13:01 16:35 19:24 20:40 09 Eylül 2018 Pazar 05:06 06:27 13:01 16:34 19:22 20:39 10 Eylül 2018 Pazartesi 05:07 06:28 13:00 16:33 19:21 20:37 11 Eylül 2018 Salı 05:07 06:29 13:00 16:32 19:19 20:35 12 Eylül 2018 Çarşamba 05:08 06:30 13:00 16:31 19:18 20:34 13 Eylül 2018 Perşembe 05:09 06:31 12:59 16:30 19:16 20:32

NAMAZIN BOZULDUĞU HALLER

Namazı, mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mubah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında; mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi hâlinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mubahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi ise müstehaptır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 504-505).

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