Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya-Alanya karayolu Belkıs kavşağı mevkisinde Mehmet Deniz idaresindeki otomobil, Adem Yağız yönetimindeki otomobil ve Furkan Kaşıkçıoğlu'nun kullandığı SUV tipi araç çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Kaşıkçıoğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.