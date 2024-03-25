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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi öldü

        Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi öldü

        Antalya Serik'te iki otomobil ve SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 06:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 07:00
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        Antalya'da zincirleme kaza: 3 ölü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Antalya-Alanya karayolu Belkıs kavşağı mevkisinde Mehmet Deniz idaresindeki otomobil, Adem Yağız yönetimindeki otomobil ve Furkan Kaşıkçıoğlu'nun kullandığı SUV tipi araç çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü Kaşıkçıoğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Antalya
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