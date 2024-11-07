Antalya'da "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası" düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş veteran oyuncularından oluşan futbol takımları, Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla Antalya'da buluşacak.

Organizasyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde 9 Kasım Arcadia Footbol Center'da gerçekleştirilecek.

Futbolseverlere nostaljik ve heyecan dolu anlar yaşatmayı amaçlayan turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Almanya'dan Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları mücadele edecek.