Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da bakımı yapılan tekne akaryakıt sızıntısı nedeniyle denizi kirletti! - Güncel haberler

        Denizi kirleten tekne sahibine 464 bin 585 lira para cezası

        Antalya'da karaya çekilen ve bakımı yapılan bir tekneden denize akaryakıt sızdı. Denizde kirliliğe yol açan tekneye 464 bin TL para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakımı yapılan tekne denizi kirletti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya Balıkçı Barınağı'nda karaya çekilen ve bakımı yapılan bir teknede meydana gelen sızıntı sonrası denizde kirlilik tespit edildi. Tekne sahibine 464 bin 585 lira para cezası verildi.

        DHA'nın haberine göre Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olan Antalya Balıkçı Barınağı'nda bir tekne bakım ve kışlama yapması için karaya çekildi.

        PARA CEZASI VERİLDİ

        Bir süre sonra tekneden akaryakıt türevi sızıntının akarak denizde kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, sızıntının kaynağını tespit ederek tekneden geldiğini belirledi.

        REKLAM

        Tekne sahibine 464 bin 585 lira para cezası verildi. Meydana gelen çevre kirliliği olayıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Antalya

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kaybolan 6 denizciyle ilgili son durum!
        Marmara'da kaybolan 6 denizciyle ilgili son durum!
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'a dev para cezası
        Trump'a dev para cezası
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası