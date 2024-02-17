Antalya Balıkçı Barınağı'nda karaya çekilen ve bakımı yapılan bir teknede meydana gelen sızıntı sonrası denizde kirlilik tespit edildi. Tekne sahibine 464 bin 585 lira para cezası verildi.

DHA'nın haberine göre Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olan Antalya Balıkçı Barınağı'nda bir tekne bakım ve kışlama yapması için karaya çekildi.

PARA CEZASI VERİLDİ Bir süre sonra tekneden akaryakıt türevi sızıntının akarak denizde kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, sızıntının kaynağını tespit ederek tekneden geldiğini belirledi. REKLAM