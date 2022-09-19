Antalya'da belediyenin yaşlı evini talan ettiler!

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara yolu üzerinde bulunan Muratpaşa Yaşlı Evi'nde meydana geldi. Kapının kapalı olması üzerine, tel çit üzerinden atlayan 8 şüpheli, deniz manzaralı parkta bir süre eğlenip alkol aldı.

YÜZLERİNİ TİŞÖRTLE KAPATTILAR

Şüpheliler, daha sonra depodan çıkardıkları 2 masa ile 16 sandalyeyi denize fırlattı. Bir süre daha yaşlı evinde oturan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini tişörtle kapatıp kaçtı.