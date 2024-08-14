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        Haberler Gündem Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı - Güncel haberler

        Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:38 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:38
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        Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı
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        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonda ekipler, cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan firari M.H.K'yi yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yakaladı.

        M.H.K, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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