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Antalya'da dehşet! KOAH hastasının tüpünün fişini çekti!

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde cesedi bulunan KOAH hastası yerleşik Alman Anneliese Ilse Gansert (65) adlı kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın kurduğu özel ekip, aynı ülke vatandaşı, arkadaşı Bernd Henrich Raithel'in (55),hastalığı nedeniyle tüpe bağlı yaşayan Gansert'in tüpünün fişini çekerek öldürdüğünü belirledi

KOAH hastasını öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezinde oturan KOAH hastası ve tüpe bağlı yaşayan yerleşik Alman Anneliese Ilse Gansert'ten uzun süre haber alamayan komşuları, 3 Mayıs Cuma günü evden ağır koku gelince jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin çilingir yardımıyla girdiği evde Gansert'i ölü bulundu. Yapılan incelemede 10-15 gün önce öldüğü belirlenen Anneliese Ilse Gansert'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

DHA'da yer alan habere göre komşuları, Anneliese Ilse Gansert´in, Antalya´da oturan kendisi gibi Alman olan erkek arkadaşı olduğunu, bir süre önce de kadını ziyarete geldiğini söyledi. Bunun üzerine araştırmalar bu yönde yoğunlaştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Bölgede bütün güvenlik kameralarını dakika dakika inceleyen özel ekip, Anneliese Ilse Gansert´in arkadaşı Bernd Henrich Raithel'in mahalleye geliş gidişlerini tespit etti. Raithel'in yeniden gelebileceğini öngören jandarma, evin etrafında pusu kurdu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

6 Mayıs Pazartesi günü eve gelen Bernd Henrich Raithel, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Raithel, `ölüm olayını bilip kolluğa haber vermediği´ suçundan adliyeye sevk edildi. Bernd Henrich Raithel, Gansert´in eski arkadaşı olduğunu, hasta olduğunu bildiği için arada sırada kontrol amaçlı evine geldiğini anlattı. Son gelişinde Gansert'i ölü bulduğunu ifade eden Raithel, Antalya´da yabancı olduğu için korktuğunu ve kimseye haber etmeden evden ayrıldığını kaydetti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Raithel, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TANIK SES KAYITLARINI TESLİM ETTİ

Soruşturmayı sürdüren özel ekip, Bernd Henrich Raithel'in son zamanlarda maktulün evine çok sık gelip gittiğini, etrafındaki kişilere kriminal konularda uzman olduğunu, paraya çok ihtiyacı olduğunu söylediği belirlendi. Adı gizli tutulan bir tanık, şüpheli Raithel'in kendisine, Anneliese Ilse Gansert´i öldürdüğünü söylediğini belirterek, buna ilişkin ses kayıtlarını teslim etti.

TÜPÜN FİŞİNİ ÇEKEREK HAVASIZ BIRAKMIŞ

Jandarmanın ses kaydında yaptığı çözümlemede, şüphelinin 30 yıldır kriminal olayları araştırdığını ve iz bırakmadan cinayet işlenebileceği konularını anlattığı tespit edildi. Şüphelinin, Anneliese Ilse Gansert´in hasta olduğunu bildiğini ve parmak izi bırakmadan tüpün fişini çektiğini ve havasız kalarak öldüğünü belirttiği ortaya çıktı.

GANSERT'İN KARTLARIYLA YÜKLÜ ALIŞVERİŞ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan izinle, şüphelinin Antalya Meltem Mahallesi´ndeki evine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle birlikte baskın yapıldı. Bernd Henrich Raithel gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, Anneliese Ilse Gansert´in banka kartları, banka dokümanlarıyla, olaydan sonra yapılan mobilya, beyaz eşya, elektronik alet alışverişlerine ait yüklü miktarda fatura bulundu. Raithel, soruşturmanın yürütüldüğü Manavgat´a getirildi.

BU KEZ TUTUKLANDI

Bernd Henrich Raithel, jandarmadaki sorgusunda Gansert´in kendisine borcu olduğunu, bu nedenle banka kartlarını aldığını, ölüm olayıyla ilgisi olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Raithel, 'tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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