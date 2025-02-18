Antalya'da denizde çıkan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendi
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde iki ayrı hortum meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 18.02.2025 - 19:52 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:52
Kaputaş Plajı yakınlarında saat 18.00 sıralarında deniz üzerinde aynı anda 2 hortum oluştu.
Bölgedeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, hortumlar kısa süre sonra etkisini kaybetti.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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