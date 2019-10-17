Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Salı günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eğitim uçağı kazası yaşandı. Kazanın hemen ardından havalanmak için hangardan çıkıp piste doğru giden Cesna 172W tipi eğitim uçağının, ters esen rüzgar nedeniyle yoldan çıktığı öne sürüldü. Pilotun, yara almadan kurtulduğu, uçakta maddi hasar olmadığı kayda geçirildi.

YENİ BOYUTLAR

Aradan birkaç günün geçmesinin ardından kaza farklı bir boyut kazandı. Ankara’da kulislerde bu kazayla ilgili çarpıcı bazı iddialar konuşuluyor. Buna göre, pilot lisansı olmadığı belirtilen bir kişi, dışarıdan geldi. İddialara göre izinsiz olarak uçağa bindi. Uçağı toprak yoldan havalandırmaya çalıştı ve bir süre sonra uçağın hakimiyetini kaybetti. Uçak, bölgede bulunan tarlaya çakıldı. Kazayla ilgili ortaya çıkan bazı soru işaretleri sonrasında savcılık harekete geçti. Kazayı araştırmaya başladı. Bu kişi ve amacı araştırılıyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığı savcılık incelemesi sonrasında ortaya çıkacak.