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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da müdür yardımcısına soruşturma: Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı

        Antalya'da müdür yardımcısına soruşturma: Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı

        Antalya'nın Serik ilçesindeki bir okulda görev yapan müdür yardımcısı A.Ç., iddiaya göre; aracını üstüne sürdüğü 11 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisini kesici aletle kovaladı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan A.Ç. savcılıkça serbest bırakılırken, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:04
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        Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki Nurten-Turan Kilit Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi F.M.B., 27 Mayıs’ta okul çıkışı eve giderken, servisten indiği sırada, iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç.'nin saldırısına uğradı.

        A.Ç. önce, aracını servisten inen F.M.B.'nin üzerine sürdü, ardından da kesici aletle kovaladı. Koşarak komşularının evine sığınan F.M.B., durumu ailesine anlattı.

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        İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adnan B., oğluyla polis merkezine giderek, A.Ç.'den "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı müdür yardımcısı A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Adnan B.'nin başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYDAN 2 KEZ SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

        Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

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        "KESİCİ ALETLE OĞLUMU 50- 60 METRE KOVALAMIŞ"

        DHA'ya konuşan Adnan B., müdür yardımcısı A.Ç.'nin oğluna sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Yaklaşık 6 ay önce de benzer bir olay yaşadıkları için A.Ç.'den şikayetçi olduklarını anlatan Birgül, "Daha mahkememiz neticelenmeden geçen günlerde mesai saatleri içerisinde müdür yardımcısı A.Ç. planlı şekilde, aynı sınıfta okuyan oğlunu okuldan 1 saat önce alıp, Serik'teki evine bıraktıktan sonra tekrar okula dönmüş. Öğrenciler okuldan çıktıktan sonra okul servis aracını 2,5 kilometre takip etmiş. Evime 150 metre mesafede oğlum servis aracından indikten sonra A.Ç. aracını oğlumun üzerine sürmüş. Bunun üzerine oğlum korkmuş, çantasını yere atarak kaçmaya başlamış. O da aracından inerek elindeki kesici aletle oğlumu 50- 60 metre kovalamış. Bunu gören servisteki diğer öğrencilerle mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine elindeki kesici aleti hızla aracının arka koltuğuna atıp, aracıyla olay yerinden uzaklaşmış" dedi.

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        "ŞİKAYETÇİ OLAN VELİLERİ DARBETTİĞİNİ DUYDUM"

        Oğlu F.M.B. ile A.Ç.'nin oğlunun aynı sınıfta eğitim gördüğünü aktaran Adnan B., "Normalde hiçbir sebep yok. Psikolojik sorunları mı var bilmiyorum. Daha önceki başvurularımızda da ailevi sorunları olduğunu söylemiş. Çocuklarımız aynı sınıfta oldukları için ortak dersleri oluyor. Birlikte futbol oynuyorlar. En ufak bir temasta bile 'omuz attın' gibi sorunlardan dolayı her şeye müdahale ediyor. Daha sonra da okul çıkışlarında öğrencileri sıkıştırıp, tehdit ediyor. Oğlum 6'ncı sınıf öğrencisi. Aynı sınıfta bu şahsın oğlu da okumakta. Haliyle çocuklar birlikte ders yapıyor. Ders aralarında bahçede çocuğuna en ufak bir temasta ya da 'yolda yürürken çocuğuma sürttün' diyerek çocuklara kin besliyor. Çocukların üzerine gidiyor. Kendi çocuğuna kimse dokunmayacak. Temas etmeyecek. Temas edenlere de şiddet uyguluyor. Daha önce birçok olayının olduğunu, başka çocuklara şiddet uyguladığını duydum. Şikayetçi olan velileri darbettiğini duydum. Bu son olayda bilgimiz olduğunda çocuğumu alarak en yakın polis merkezine gidip, şikayetçi oldum. Resmi süreci bekliyorum" diye konuştu.

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        "ÇOCUKLARIMIZI OKULDAN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

        Oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini kaydeden Adnan B., "Sınavların olduğu son dönemlerde oğlumun can güvenliği olmadığı için okula tereddüt ederek gönderiyorum. Bu şahsın okula dönmesi halinde veliler olarak çocuklarımızı okuldan çekmeyi düşünüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayetlerimizi ilettik. Bu şahsın sorunlu biri olduğunu söylediler" dedi.

        Adnan B., müdür yardımcısı A.Ç.'nin oğluna saldırdıktan sonra koşarak aracına binip gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de olduğunu söyledi.

        #antalya serik
        #müdür yardımcısı
        #öğrenci
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