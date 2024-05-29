Antalya'da müdür yardımcısına soruşturma: Öğrencinin üzerine araç sürdü, kesici aletle kovaladı

"ŞİKAYETÇİ OLAN VELİLERİ DARBETTİĞİNİ DUYDUM"

Oğlu F.M.B. ile A.Ç.'nin oğlunun aynı sınıfta eğitim gördüğünü aktaran Adnan B., "Normalde hiçbir sebep yok. Psikolojik sorunları mı var bilmiyorum. Daha önceki başvurularımızda da ailevi sorunları olduğunu söylemiş. Çocuklarımız aynı sınıfta oldukları için ortak dersleri oluyor. Birlikte futbol oynuyorlar. En ufak bir temasta bile 'omuz attın' gibi sorunlardan dolayı her şeye müdahale ediyor. Daha sonra da okul çıkışlarında öğrencileri sıkıştırıp, tehdit ediyor. Oğlum 6'ncı sınıf öğrencisi. Aynı sınıfta bu şahsın oğlu da okumakta. Haliyle çocuklar birlikte ders yapıyor. Ders aralarında bahçede çocuğuna en ufak bir temasta ya da 'yolda yürürken çocuğuma sürttün' diyerek çocuklara kin besliyor. Çocukların üzerine gidiyor. Kendi çocuğuna kimse dokunmayacak. Temas etmeyecek. Temas edenlere de şiddet uyguluyor. Daha önce birçok olayının olduğunu, başka çocuklara şiddet uyguladığını duydum. Şikayetçi olan velileri darbettiğini duydum. Bu son olayda bilgimiz olduğunda çocuğumu alarak en yakın polis merkezine gidip, şikayetçi oldum. Resmi süreci bekliyorum" diye konuştu.