Antalya'da ormanlık alanda yangın!

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında 3 helikopter havadan, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale bulunuyor.
İHA'nın haberine göre, Küçükhasbahçe Mahallesindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı.
Fotoğraf: İHA
İhbarla birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Alevlere havadan 3 helikopter, karadan arazöz ve itfaiye araçları müdahalede bulunurken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması tedirginlik oluşturdu.
Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu öğrenildi.
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