Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, kaldırıma çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
RAMPADAN İNERKEN KONTROLDEN ÇIKTIFotoğraf: AA
Alınan bilgiye göre, Umut A'nın kullandığı otomobil, Varsak bölgesindeki Hamza Taş Caddesi'nde rampadan inerken kaldırıma çarpıp şarampole devrildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ HAMİLE 2 KİŞİ AĞIR YARALANDIFotoğraf: AA
Kazada, otomobildeki Ali Erdemir ile Fatma Zehra Özdil yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki 37 haftalık hamile olduğu belirtilen Kezban Nur A, ağır yaralandı.
AA'nın haberine göre; araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.