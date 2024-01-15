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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 00:51 Güncelleme: 15.01.2024 - 00:51
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        Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde, kaldırıma çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        RAMPADAN İNERKEN KONTROLDEN ÇIKTI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Alınan bilgiye göre, Umut A'nın kullandığı otomobil, Varsak bölgesindeki Hamza Taş Caddesi'nde rampadan inerken kaldırıma çarpıp şarampole devrildi.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ HAMİLE 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kazada, otomobildeki Ali Erdemir ile Fatma Zehra Özdil yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki 37 haftalık hamile olduğu belirtilen Kezban Nur A, ağır yaralandı.

        AA'nın haberine göre; araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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