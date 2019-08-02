Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Antalya'da otomobilin üzerine tır devrildi: 5 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde hareket halindeki otomobilin üzerine tırın devrilmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı

Antalya

Mustafa Demir idaresindeki 38 UN 775 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, Gebiz Kavşağı'nda lastiğinin patlaması sonucu refüje çarparak yan yattı.

Bu sırada aynı yönde giden İsmail Uğur Bin'in kullandığı 07 ST 568 otomobilin üzerine devrilen tır, aracı altına alarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

5 YARALININ DURUMU AĞIR!

Kazada sürücü Bin, otomobildeki Duralı ve Nezahat Bin (16) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastanelere kaldırılan 5 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Tır şoförü Demir, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-400 kara yolunun Antalya yönü, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili süresi ne kadar? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
GÜNDEMMEB okullar ne zaman açılacak?
Sultangazi'de 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık kamerada
GÜNDEM5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlara zam yapıldı
GÜNDEMİzmir Büyükşehir'de memurlara zam
Emine Erdoğan: Samimi bir gayret olduğuna inanıyorum
GÜNDEMEmine Erdoğan'dan Salda paylaşımı
PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
GÜNDEMPTT 55 bin personel alımı başvuru şartları
Nijerya'da kaçırılan Türk işçi, nasıl kurtarıldıklarını anlattı
GÜNDEMNijerya'da kaçırılan Türk işçi anlattı
AÖL lise kayıtları ne zaman? 2019 AÖL kayıtları nasıl yapılır? MEB açıkladı
GÜNDEMAÖL lise kayıtları ne zaman?
Sultangazi'de taciz yaptığı iddia edilen kişi şüpheli vurularak yaralandı
GÜNDEMTaciz iddiası kanlı bitti
Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga 2 yaralı
GÜNDEMMalatya'da silahlı kavga!
Son dakika: Güvenpark saldırısında patlayıcıyı temin eden şüpheli Hakkari'de yakalandı
GÜNDEMGüvenpark saldırısının şüphelisi yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X