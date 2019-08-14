Şanlıurfa'da iki aile bir birine girdi: Ölü ve yaralılar var

Yakup K'nin kullandığı 48 PN 285 plakalı cip, ilçeye bağlı Palamut Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Yakup K. ile 6'sı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 15 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, Kaş ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.