Şoke eden olay! Ölünün yanında uyudular!

DHA

Antalya'da bu sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Büklüdere Parkı'ndan geçenler, bir kişinin çimlerin üzerinde hareketsiz yattığını görünce uyandırmaya çalıştı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre yatan kişinin tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ALDIRIŞ ETMEDEN UYUMAYA DEVAM ETTİLER

Polisin üst aramasında kimliği bulunan kişinin, parkta yaşayan 55 yaşında Ali Kungar olduğu belirlendi. Parktaki diğer evsiz kişilerin olaya aldırış etmeden bankta uyumaya devam ettiği görüldü. Kungar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.