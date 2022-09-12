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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da 'su sporları' çatışması: 1 ölü, 3 yaralı
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Antalya'da 'su sporları yeri' tartışması çatışmaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da aralarında su sporları yeri konusunda husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Bir akaryakıt istasyonunda karşılaşan tarafların tüfek ve tabancalarla birbirine kurşun yağdırdığı olayda Alparslan Türkeş Canbolat hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, 1 firari şüpheli aranıyor. Çatışma anı ise, anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da 'su sporları' çatışması: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da 'su sporları' çatışması: 1 ölü, 3 yaralı
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DHA

Antalya'da, iki grup arasındaki su sporları yeri tartışması bir benzin istasyonunda çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi Belek-Serik kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki otomobilde bulunan grup ile istasyon dışında yolda otomobil ve kamyonette bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı.

TÜFEK VE TABANCALARLA ATEŞ ETTİLER

Tarafların birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş etmesi sonucu Alparslan Türkeş Canbolat (25), Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılardan Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Alparslan Türkeş Canbolat çatışma sonrası arkadaşları tarafından özel bir araçla Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Alparslan Türkeş Canbolat hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Fikri A., Antalya'ya sevk edildi. Hüseyin S. ve Şeref Can G.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis kavgaya karıştığı belirlenen O.A., V.E., E.Ç., E.D. ve O.Ö.'yü gözaltına alırken, hastanede tedavileri devam eden Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G.'nün de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olaya karışan ve firari olduğu belirlenen A.Ö.'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

'SU SPORLARI YERİ' HUSUMETİ ÇIKTI

Alparslan Türkeş Canbolat'ın cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olay yerinde yaptığı inceleme sorası pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda boş kovan ile kartuşa el koydu.

Olayın 5 yıldızlı bir otelin su sporları yeri konusunda çıktığı, iki grubun bu nedenle aralarında husumet bulunduğu, silahlı kavgadan önce de Belek'te bir mekanda aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

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