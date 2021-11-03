Antalya'da tekne faciası! 1 kişi kayboldu

Alara çayında akşam serdiği ağı toplamak için tekne ile açılan Ahmet Uyar, teknenin devrilmesi sonucu kayboldu.
İHA'da yer alan habere göre, Manavgat ilçesinde yaşayan Ahmet Uyar'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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