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Haberler Gündem 3. Sayfa FACİA! Antalya'da Alara çayında tekne devrildi, 1 kişi kayboldu - Haberler
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Antalya'da tekne devrildi, kayıp olan bir kişi aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Alara çayında tekne devrildi. Devrilen teknede bulunan 67 yaşındaki Ahmet Uyar kayboldu

FACİA! Antalya'da Alara çayında tekne devrildi, 1 kişi kayboldu - Haberler
Antalya'da tekne faciası! 1 kişi kayboldu
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İHA

Alara çayında akşam serdiği ağı toplamak için tekne ile açılan Ahmet Uyar, teknenin devrilmesi sonucu kayboldu.

İHA'da yer alan habere göre, Manavgat ilçesinde yaşayan Ahmet Uyar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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