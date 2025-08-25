Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Z.C'nin 3 kilogram ziynet eşyasını aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada 5 kişinin dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlının başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.