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Antalya DOB, Aşık Veysel'i "Dostlar Beni Hatırlasın" konseriyle anacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anmak için "Bir Aşık Veysel Hikayesi: Dostlar Beni Hatırlasın" konseri verecek

Antalya DOB, Aşık Veysel'i
Dostları O'nu hatırlayacak
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AA

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki orkestra eşliğinde, aşıklık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in şiirleri ve hikayeleri, solistlerin yorumlarıyla sanatseverlerle buluşacak.

AA'nın haberine göre, Başkemancılığı Demet Emen'in üstlendiği konserde, Ankara DOB solist sanatçıları mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahne alacak.

Konser, 19 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesinde düzenlenecek.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

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