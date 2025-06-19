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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!

        Antalya'nın Finike ilçesindeki bir sitede 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve hakkında 2 ayrı şikayet bulunan 66 yaşındaki Mustafa S. gözaltına alınıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:26
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        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
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        Antalya'da kan donduran olay, Finike ilçesi Kum Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. 17 Haziran Salı günü 7 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara uğradığı iddiası sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

        ŞÜPHELİ AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre site ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tanık ifadeleri doğrultusunda Mustafa S.'yi (66) aynı gün gözaltına aldı.

        BAŞKA AİLELER DE ŞİKAYETÇİ OLDU

        Şüpheli ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Kız çocuğunun da pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olayın duyulmasının ardından bazı aileler de çocuğunun şüpheli tarafından tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Hakkında 'cinsel istismar' iddiasıyla 2 ayrı şikayet bulunan Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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