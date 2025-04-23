Antalya'da olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana geldi.

ALACAĞINI ALMAYA GİTTİ

Durmuş Ali Arslan, tutuklandı.

DHA'daki habere göre Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan (51), iddiaya göre, Sebahattin Sunbat'tan alacağını istemek için iş yerine gitti.