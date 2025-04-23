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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi | Son dakika haberleri

        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!

        Antalya'da, eski Aksu Belediye Başkan Adayı olan 51 yaşındaki Durmuş Ali Arslan'ın, tabancayla vurup yaraladığı alacaklısının babası 70 yaşındaki Hamit Sunbat, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:01
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        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
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        Antalya'da olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana geldi.

        ALACAĞINI ALMAYA GİTTİ

        Durmuş Ali Arslan, tutuklandı.
        Durmuş Ali Arslan, tutuklandı.

        DHA'daki habere göre Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan (51), iddiaya göre, Sebahattin Sunbat'tan alacağını istemek için iş yerine gitti.

        OĞLUNU KORUMAYA ÇALIŞTI

        Hamit Sunbat hayatını kaybetti.
        Hamit Sunbat hayatını kaybetti.

        Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada oğlu Sebahattin Sunbat'ı korumak için araya giren babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı.

        KARIN BÖLGESİNDEN VURULDU

        İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar, karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Arslan'ı suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Arslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavisi süren Hamit Sunbat, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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