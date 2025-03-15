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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler, sahillerde hareketlilik oluşturdu. Bazı tatilciler denize girip plajda yüzüp güneşlenirken bazıları da deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde zaman geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:15
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        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
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        Yurt genelinde hafta sonu sıcaklıkların artacağı haberinin ardından termometrenin 26'yı gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ve nem oranının yüzde 61'e ulaştığı Antalya'da, yazdan kalma güneşli bir hava hakim oldu.

        KONYAALTI SAHİLE AKIN ETTİLER

        AA'daki habere göre güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

        DENİZE GİRİP GÜNEŞLENDİLER

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        Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi veya su sporlarıyla ilgilenmeyi tercih ederken, bazıları da deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

        SAHİL BANDINDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ

        Çok sayıda kişi sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapıp bisiklet sürerken, kimilerinin ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlendiği görüldü.

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