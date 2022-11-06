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Kasapoğlu: Türkiye, sporda da markasını güçlendiriyor

DHA

Kasapoğlu: Türkiye, sporda da markasını güçlendiriyor


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün artırıyor, güçlendiriyor" dedi.Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Belek´te başladı. 46 ülkeden 1000'in üzerinde sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya, Türkiye 196 sporcu ile katılıyor. Şampiyonada Rusya'dan 77, Polonya'dan 49, Azerbaycan'dan 40, Fransa'dan 37, Ukrayna'dan 34, Belçika'dan 33, Romanya ve Ermenistan'dan 31 sporcu madalya için yarışacak.Şampiyonanın açılış programında konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonanın pandemi nedeniyle ertelendiğini, 3 yıllık hasreti bugün sonlandırdıklarını söyledi. Satranç sporcularını Türkiye'den ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Her branşta iddiamız olduğu gibi her branşta mükemmel altyapı tesislerimiz var. Satrançta da atılımlar yaptık. Satrancı gençlere sevdirme adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcu sayısıyla, en fazla lisanslı sporcumuz olan bir branştır" dedi.Kasapoğlu, Azerbaycan'da geçen ay düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda milli takımın şampiyon olduğunu hatırlatarak, milli takım sporcularını başarılarından dolayı kutladı. Sporcuların her zaman kendilerine mutluluk yaşattığını vurgulayan Kasapoğlu, "Onların yaşattığı mutluluktan gurur duyuyoruz. Gençlerimize ve sporcularımıza hep güvendik. İhtiyaçları ve talepleri noktasında hep yanlarında olduk. Onlar da bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Her zaman spor ahlakına uygun tavırları, başarıyla birer gurur vesilesi oldular" diye konuştu.'BÜYÜK HEDEFLERE HEP BİRLİKTE GİDİYORUZ'Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün artırıp, güçlendirdiğini kaydeden Kasapoğlu, bunun arkasında büyük bir çaba ve gayret olduğunu belirtti. Bu başarı öyküsünü her birlikte yazdıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Birazdan tenis şampiyonasına gideceğim. Sabah triatlon yarışı vardı. Dünyanın her yerinden binlerce sporcu vardı. Her gelen sporcunun altyapıya olan hayranlığı, organizasyonların başarısına olan hayranlığı Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu ve spor turizminde de marka bir ülke olduğunu hepimize gösteriyor. Bu çerçevede hem tesis altyapısıyla hem organizasyon becerileriyle ve tabi ki donanımlı antrenörleri ve birbirinden başarılı sporcularıyla daha büyük hedeflere hep birlikte gidiyoruz. Her alanda başarılı sonuçlar ay yıldızımızı yükseklerde dalgalandırıyoruz" diye konuştu.'HAYATIMDA BÖYLE ORGANİZASYON GÖRMEDİM'Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili ise bu organizasyonun aslında 3 yıl önce yapılacağını, ancak pandeminin tüm planları değiştirdiğini söyledi. Şampiyonanın, Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonu olduğunu dile getiren Azmaiparashvili, "Bir organizasyonu Türkiye kazandığı zaman biz çok mutlu oluyoruz. Buradaki organizasyon yeteceğinin farkındayız. Sabah erken geldim. Sizleri yakından görme imkanı buldum. Hayatımda böyle bir organizasyon görmedim. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu kadar büyük bir etkinlik devletin katkısı olmadan olamazdı. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ise geleceğin usta sporcularının mücadele edeceği şampiyonaya Türkiye'nin 196 sporcuyla katıldığını söyledi. Türkiye'ye, Türk satranç tarihine geçen birçok ilki yaşattıklarını ifade eden Tülay, "Dünya, Avrupa ve uluslararası turnuvalardan toplamda 603 madalya ile döndük. Her bir başarı bizi daha da yüreklendirdi. Sporcularımızı daha cesaretli, daha hevesli görüyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.Konuşmaların ardından, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli takım sporcuları kupalarını Bakan Kasapoğlu'na taktim etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra şampiyonanın açılış hamlesini yaparken, sporculara başarılar diledi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
2022-11-06 19:50:57

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