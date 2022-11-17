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Çılgın Sayısal Loto'nun 180 milyonluk ikramiyesi Antalya'ya çıktı

DHA

Çılgın Sayısal Loto'nun 180 milyonluk ikramiyesi Antalya'ya çıktı


Ramazan SARIKAYALI/ ANTALYA, (DHA)ÇILGIN Sayısal Loto'nun 180 milyon 245 bin 96 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyesi, Antalya'nın Kumluca ilçesine isabet etti.
Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Kasım tarihli çekilişi yapıldı. Dün saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar, 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Açıklanan çekiliş sonuçlarına göre, 6 şanslı numarayı bilen 1 kişi, 180 milyon 245 bin 96 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu. İkramiyenin Antalya'nın Kumluca ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bayiden oynanan kupona isabet ettiği belirlendi. Büyük ikramiyeyi kazananın kim olduğu ise ilçede merak uyandırdı.
Çekilişte 5+1 bilen olmazken, 5 bilenler 217 bin 108 lira 65'er kuruş, 4 bilenler 1955 lira 90'ar kuruş, 3 bilenler 153 lira 80'er kuruş, 2 bilenler 14 lira 80'er kuruş kazandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2022-11-17 12:06:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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