TÜRSAB ekipleri 14 bin 337 'korsan' yakaladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB), Türkiye genelinde son 3 yılda yürütülen, seyahat acentesi belgesi olmadan kaçak faaliyet yürüten kişi, araç ve iş yeri denetimlerinde toplam 14 bin 337 'korsan' yakalandı. İş yeri, araç ve kişilerle ilgili her birine 7 bin 100'er TL idari para cezası kesilmesi için valiliklere bildirim yapılırken, ayrıca savcılıklara da suç duyurusunda bulunuldu.

Birçok sektörde yaşanan kaçak ve korsan faaliyet sorunu seyahat acentelerinin de uzun yıllardır gündeminde. Seyahat acenteliği firması ruhsatı olmadan iş yeri, araç ve kişilerle Türkiye'nin dört bir tarafında özellikle de internet ilanlarıyla birçok korsan faaliyet gerçekleştiriliyor. Birçok kez de tüketiciler bu sebeplerle satın aldıklarını sandıkları bir otelin kapısında dolandırıldıklarını anlayıp mağduriyet yaşıyor.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, son 3 yıldır kaçak faaliyetlerle mücadele ve yürüttükleri denetim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sektör olarak kaçak faaliyetle ilgili sıkıntılarının çok olduğunu söyleyen Bağlıkaya, tüketici mağduriyetine kadar varan konular olduğu için aslında herkesi ilgilendirdiğini söyledi.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TEKLİF

Bağlıkaya, kaçak faaliyetlerin yeni bir yasal düzenlemeyle hem cezalarının artırılması, hem kaçak faaliyetin yapıldığı araçların bağlanıp trafikten menedilmesi, hem de bu kaçak faaliyeti belirli bir sayıda tekrar edenlerle ilgili ciddi adli cezaların uygulanması konusunda ısrarlı olduklarını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu yöndeki yasa değişikliği taleplerini içeren bir teklif sunduklarını belirten Bağlıkaya, "Bakanlıkta bekliyor, inşallah tüketicilerin lehine bir düzenleme olur" dedi.

Ülke genelinde 40 milyar dolarlık bir sektörden bahsettiklerine dikkat çeken Bağlıkaya, "Türkiye'nin her yeri turistik. Bütün bölgelerimizde turistik noktalar var. Dolayısıyla her yeri TÜRSAB'ın kısıtlı imkanlarıyla takip edip, her yerde bu olaylara müdahale etmek çok zor. Bunun için yasal bir düzenleme yapılmalı, bize daha fazla güç verilmeli ve biraz daha kaynak aktarılmalı" diye konuştu.

5 BİNE YAKIN KORSAN TESPİTİ

Sektördeki kaçak faaliyetle alakalı yoğunluk konusunda, yakaladıklarında görebildikleri için sayı vermenin mümkün olmadığını da söyleyen Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Ama biz gelen şikayetlerden takip ettiğimiz kadarıyla hem dijital hem konvansiyonel yollarla bu iş yapılıyor. Biz de elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kaçak ve korsan faaliyetler ile durmaksızın etkin bir şekilde mücadele ettik. Denetim ekibimizde yer alan 100'e yakın çalışma arkadaşımızla son 3 yılda 300 bine yakın denetim yaptık. Sosyal medya mecraları üzerinden kaçak faaliyette bulunan 5 bine yakın kişi, kurum ve kuruluş hakkında işlem yaptık."

TÜRSAB denetim ekiplerince 2020 yılında toplam 51 bin 34, 2021 yılında 103 bin 269, 2022 yılı OcakEylül döneminde 127 bin 149 olmak üzere toplam 281 bin 452 iş yeri, araç ve kişiye yönelik denetim yapıldı. Bu denetimlerde 3 bin 172'si iş yeri, 8 bin 128'i araç, 3 bin 37'si kişi olmak üzere toplam 14 bin 337 'korsan' tespit edildi. Bu korsan faaliyetlerle ilgili de yakalandığı illerde her birine 7 bin 100'er TL olmak üzere, para cezasını kesme yetkisine sahip valiliklere idari para cezası uygulanması için tutanakları gönderildi. Ayrıca TÜRSAB, kurumsal olarak da korsan faaliyette bulunanlarla ilgili Cumhuriyet savcılıklarına adli işlem yapılması için suç duyurusunda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-11-25 09:44:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.