'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı (3)



EMNİYET MÜDÜRÜ: TAKİBİMİZDEYDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 polis memurunun yaralandığı, saldırganlardan 1'inin öldüğü, 3'ünün yakalandığı çatışmayla ilgili bilgi veren Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, yaralı polislerin sağlık durumların iyi, şüphelilerin gözaltında olduğunu söyledi. Çevik, "Bizce bilinen şahıslar bunlar. Uzun süredir takibimizde olan kişilerdi. Nitelikli yağma, hırsızlık, uyuşturucu gibi birçok suçtan kaydı olan kişiler. Konu silah kaçakçılığıydı" dedi.

Çevik, çatışma sırasında yaşananları ise şöyle anlattı:

"İlimize geldikleri istihbaratını alır almaz, arkadaşlarımız gerekli yerde konuşlandı. Konya istikametinden gelen bir araçtı, Serik ya da Manavgat tarafına gitme ihtimaline karşı önlemlerimizi aldık ve araç Manavgat tarafına dönünce takip etmeye başladık. Ardından 'dur' ihtarına uymayarak kaçışa devam etti. İlçemizin sanayi girişinde bir şekilde kıstırıldı. Buna rağmen hala kaçmaya yönelik tavırlar sergilediler. Arkadaşlarımızın 'teslim ol' çağrılarına karşın, sürücü koltuğunda oturan şahsın, direkt arkadaşlarımızı hedef gözeterek ateş etmesi suretiyle bir çatışma çıkıyor. Bir arkadaşımızın sağ baldırından bir giriş çıkış mevcut, diğer arkadaşımızın da diz üstünden aynı şekilde giriş çıkış söz konusu. Şükür Allah'a durumları çok iyi. Şu an hastanede yatıyorlar ameliyat ve tedavileri gerçekleşecek. Bizim de silah da kullanmamız neticesinde bu 4 şahıstan biri etkisiz hale getirildi. Diğer 3 şahıs da zor kullanmak suretiyle kelepçelendi." (DHA)Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-29 16:49:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.