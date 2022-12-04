İlk kez bir Premier Lig ekibi kamp için Türkiye´de

Crystal Palace, kamp çalışmalarını Regnum Carya´da sürdürecek
Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hazırlık kampı için Antalya´ya geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Regnum Carya´da sürdürecek. Akşam saatlerinde Antalya´ya gelen İngiliz ekibi, hazırlıklarına 12 Aralık´a kadar burada devam edecek.
İLK KEZ BİR PREMIER LİG EKİBİ KAMP İÇİN TÜRKİYE´DE
Öte yandan Crystal Palace´ın kamp çalışmaları için Antalya´yı tercih etmesiyle, ilk kez bir Premier Lig ekibi Türkiye´de hazırlık kampı geçirecek. 4-12 Aralık tarihleri arasında Regnum Carya´da kamp yapacak Crystal Palace, Winter Football Series kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor, 11 Aralık Pazar günü ise Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Olgucan KALKAN
2022-12-04 20:30:57
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