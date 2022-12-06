CHP İlçe Başkanı Demir'i sopalarla darbeden 2 kişi teslim oldu (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Antalya'da, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'i restoran önünde sopalarla darbeden M.N. ve M.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazipaşa Adliyesi önünde CHP'li bir grubun toplanması nedeniyle polis, şüphelileri güvenlik önlemleriyle adliyeye getirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Yücel BULUT

2022-12-06 16:38:35



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