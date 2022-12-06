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CHP İlçe Başkanı Demir'i sopalarla darbeden 2 kişi teslim oldu (2)

DHA

CHP İlçe Başkanı Demir'i sopalarla darbeden 2 kişi teslim oldu (2)


ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Antalya'da, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'i restoran önünde sopalarla darbeden M.N. ve M.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazipaşa Adliyesi önünde CHP'li bir grubun toplanması nedeniyle polis, şüphelileri güvenlik önlemleriyle adliyeye getirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Yücel BULUT
2022-12-06 16:38:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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